Fenerbahçe Rangers maçı öncesi Mourinho'dan gönderme! 'Normal bir savaş olacağını düşünmüştüm'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mourinho’nun açıklamaları şu şekilde oldu;

"Saha dışında birçok şeyle uğraştınız, bu sizi ekstra motive etti mi?"



- Jose Mourinho: "Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık."



"KONTRATIM 1 SENE AMA DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE"



"Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?"



- Jose Mourinho: "Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe."



"O FİNALİN BENİM İÇİN YERİ AYRI"



"2003'de finalde Celtic'i yendiniz, Rangers taraftarı sizi tebrik etti. Bu durum devam ediyor mu?"



- Jose Mourinho: "Türkiye'de çok fazla olmuyor, çünkü Türkiye'de İskoç kimseyle karşılaşmadım. Belki bugün veya yarın olabilir. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. O finalin benim için yeri ayrı, Avrupa'daki ilk finalimdi. İki İskoç kulübüne de saygım sonsuz. Önümüzdeki hafta oraya gideceğimiz için mutluyum."



"İSKOÇYA'DA ÖZEL İNSANLARLA TANIŞTIM"



"90'ların ortasında, İskoçya'da geçirdiğiniz dönem sizin kariyeriniz için ne kadar önemliydi?"



- Jose Mourinho: "İskoçya'da publar anlamında tecrübem kötüydü, ben sadece soda ve limon içerdim. Üniversite diplomamla İskoçya'ya gittim, düşük seviyede futbolcu olarak devam ettim. Teknik direktör kursları benim için çok özeldi. Orada çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda, İskoçya'yı öneriyorum."



"BÖYLE BİR SAVAŞ BEKLEMİYORDUM"



- Jose Mourinho: “Ben taraftarlara savaşacağım sözünü vermiştim ama bunun normal bir savaş normal bir mücadele olduğunu düşünmüştüm. Her gün elinden gelenin en iyisini yapmak ve adil bir turnuvada olmak, her maçı kazanmaya çalışmak olarak düşünmüştüm. Ancak burada birkaç ay geçirdikten sonra fark ettim ki bunun birazcık daha fazlasını yapmam gerekiyor, durum bu.”



"ŞU AN DEĞİL, BİR İŞİM VAR!"



"Rsngers veya Celtic'ta çalışmak ister misiniz?"



- Jose Mourinho: "Şu an değil, bir işim var. İşim beni motive diyor. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı lig olduğunu söylüyor ama İskoçya'da tutku var. Boş statlarda oynamanın bir anlamı yoktur. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum."



"BİZ HİÇBİR ZAMAN AĞLAMADIK"



"Fred ve Osayi'nin cezalı olması takımı nasıl etkiler?"



- Jose Mourinho: "Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık, bu kadar çok maç oynadığınızda sarı kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynayan takımlara karşı bu kartların geçerli olması bence adil değil. Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz."



OKAN BURUK'UN SÖZLERİ SORULDU



"Jorge Jesus 'Sadece küçük takımlar haftada 1 maç oynar' demişti, Okan Buruk ise 'Haftada 1 maç oynayacağız, bizim için avantaj' dedi. Avrupa Ligi sizin için bir yük mü?""



- Jose Mourinho: "Okan Buruk ya da Jorge Jesus'un ne dediğiyle ilgili yorum yapma durumunda değilim."