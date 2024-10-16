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Fenerbahçe rahat kazandı ve 2'de 2 yaptı

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#Fenerbahçe#Casademont Zaragoza#Basketbol
Fenerbahçe rahat kazandı ve 2de 2 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 21:52

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Casademont Zaragoza'yı 84-64 mağlup etti.

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 84-64 yendi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 23-9 önde geçti. İkinci çeyreğin başında Casademont Zaragoza farkı azaltsa da çabuk toparlanan Fenerbahçe, devre arasına 48-32 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 71-55 önde kapattığı maçı 84-64 kazandı.

Fenerbahçe'de 22 sayı üreten Meesseman maçın en skoreri ve galibiyetin mimarı oldu. Sarı-lacivertlilerde Williams 14, Atkins 10, Allemand 9, Alperi Onar 7, Badiane 6, Sevgi Uzun ve Olcay Çakır beşer, Charles 4, Milic 2 sayıyla oynadı.

Konuk takımda ise Pueyo 16, Gatling 15 sayıyla mücadele etti.

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Fenerbahçe, bu sonuçla C Grubu'na 2'de 2 yaparak başladı. Casademont Zaragoza ise ikinci maçında ilk kez yenildi.

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#Fenerbahçe#Casademont Zaragoza#Basketbol

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