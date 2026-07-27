Fenerbahçe, Rafael Leao için harekete geçti! Gözler İtalya'da

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Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Milan'ın yıldızı Rafael Leao için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin, Portekizli yıldız Rafael Leao transferi için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

LEAO İÇİN İTALYA'YA GİDİLDİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, transfer görüşmelerini yürütmek amacıyla İtalya'ya gitti.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANACAK

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, taraflar arasındaki temasların önümüzdeki saatlerde yoğunlaşması bekleniliyor.

🚨 Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Rafael Leao transferi için İtalya'ya'da!



pic.twitter.com/hRrIKuI5Eq — Spor Arena (@sporarena) July 27, 2026

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Milan formasıyla 50 resmi maça çıkan Rafael Leao, 13 gol atarken 13 de asist yaptı.

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RAFAEL LEÃO'NUN KARİYERİ

Rafael Leão, Sporting CP altyapısında yetiştikten sonra 2016-2017 sezonunda kulübün B takımında forma giydi. Bu dönemde oynadığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekerek A takım seviyesine yükseldi. 2017-2018 sezonunda Sporting CP A takımında profesyonel karşılaşmalara çıktı.

2018 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC'ye transfer olan Leão, Fransa'daki sezonunda 24 maçta 8 gol kaydetti. Bu performansının ardından 2019 yılında yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle AC Milan'a transfer oldu.

AC Milan kariyerinde takımın hücum hattında önemli görevler üstlenen Leão, 2021-2022 sezonunda kulübün Serie A şampiyonluğu yaşadığı dönemde kadroda yer aldı. Aynı sezon gösterdiği performansla Serie A'da Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.

Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Rafael Leão, 2016 yılında Portekiz U17 Milli Takımı ile Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazandı. 2021 yılından itibaren Portekiz A Milli Takımı'nda görev alan futbolcu, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlarda ülkesinin kadrosunda yer aldı.