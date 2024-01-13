Fenerbahçe, Rade Krunic transferini resmen açıkladı

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Fenerbahçe, Milan'dan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

MİLAN'DAN AÇIKLAMA

Milan'dan yapılan açıklamada belirli şartların yerine getirilmesi halinde kiralık anlaşmanın kalıcı hale döneceği ifade edildi.

Kariyerine Sutjeska Foca’da başlayan Bosna Hersekli futbolcu, sırasıyla Donji Srem, Hellas Verona, Borac Cacak, Empoli ve Milan takımlarında forma giydi. Krunic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını da 32 kez giyerken 4 gol kaydetti.

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RADE KRUNiC'İN KARİYERİ

Rade Krunic, 7 Ekim 1993 yılında Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Krunic, orta saha mevkiinde görev alan Bosnalı millî futbolcudur.

Krunić, profesyonel kariyerine Sutjeska Foča'da başladı ve 2013 yılında Donji Srem'e katıldı. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl içinde Donji Srem'e geri kiralandı.

2015'te Borac Čačak'a transfer oldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Krunić, Empoli ile sözleşme imzaladı. Burada dört sezon boyunca forma giydi ve 2019 yılında 8,6 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında AC Milan'a transfer oldu.

Bosna Hersek'in eski bir genç millî futbolcusu olan Krunić, 2016'da ilk uluslararası maçına çıktı ve o tarihten bu yana 20'den fazla kez milli formayı giydi.

Krunic, profesyonel kariyeri boyunca 328 maça çıkmış 23 gol ve 31 asiste imza atmıştır.