Fenerbahçe puan kaybetti, şampiyonluk hesapları değişti! Galatasaray hata yapar mı? İşte kalan 5 hafta fikstürü ve puan durumu

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Trendyol Süper Lig'de 33. hafta da geride kalırken Galatasaray liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında ağır yara aldı.
İki takım arasındaki şampiyonluk yarışında fark 4'e yükseldi. Böylece Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanma durumunda şampiyon olma ihtimali ortadan kalktı. Kalan 5 haftada rakibinin puan kaybını kollayacak olan sarı lacivertliler, RAMS Park'ta ise ezelini rakibini mutlak yenmek durumunda.
GALATASARAY ÇOK AVANTAJLI
Galatasaray, bu sezon 33. haftasını geride bıraktığımız Trendyol Süper Lig'de 29 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 90 puanla lider konumda yer alıyor.
En yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükselten Okan Buruk'un öğrencileri şuana kadar 77 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. Evinde oynadığı 17 lig maçının tamamını kazanan sarı - kırmızılar, bu maçlarda toplam 45 gol bulurken kalesinde gördüğü 13 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE İŞİ ZORA SOKTU
Fenerbahçe ise Trendyol Süper Lig'de aldığı 27 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 86 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler bu maçlarda 87 gol bulurken, kalesinde 30 gol gördü. Oynadığı 16 deplasman karşılaşmasında 2 beraberlik yaşadı. Kalesini deplasmanda 10 kez gole kapatan sarı - lacivertliler söz konusu olan maçlarda 39 gol atıp 11 gol yedi.
Galatasaray'ın kalan 6 maçlık fikstürü şu şekilde;
34. hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
35. hafta: Galatasaray - Sivasspor
36. hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray
37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
38. hafta: Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe'nin kalan maçları ise şöyle;
34. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
35. hafta: Konyaspor - Fenerbahçe
36. hafta: Fenerbahçe - Kayserispor
37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
38. hafta: Fenerbahçe - İstanbulspor
100 PUANI GEÇEBİLİRLER
Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon Trendyol Süper Lig'de rekorlar üstüne rekorlar kırmaya devam ediyor. İki takım da şu ana kadar topladığı puanlarla dikkat çekiyor. Ligin bitimine 6 hafta kala, her iki takımın da 100 puana ulaşması yüksek ihtimal olarak görülüyor ve birinin bu barajı aşmasına karşın şampiyonluğa ulaşamayacak olması dikkat çekiyor.