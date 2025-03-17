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Fenerbahçe puan kaybetti, Galatasaray avantajı kaptı: Şampiyonluk şansı yüzde 23.9 düştü! Süper Lig'de sezon sonu...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe puan kaybetti, Galatasaray avantajı kaptı: Şampiyonluk şansı yüzde 23.9 düştü Süper Ligde sezon sonu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 19:34

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 ile geçerken, Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte ise Club Index sitesi, şampiyonluk oranlarını yeniden güncellendi.

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 ile geçerken, Fenerbahçe sahasında 2, Beşiktaş ise Konya deplasmanında 3 puan bıraktı.

Okan Buruk'un öğrencileri zirvede 71 puanla yer alırken, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, maç eksiğiyle 62 puanda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR LİGE VEDA ETTİ

Adana Demirspor, sezonun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Bodrum FK ise Jose Morais ile birlikte yakaladığı ivmeyle kendini küme düşme potasından çıkardı.

Ligde 28. hafta itibariyle Sivasspor (27), Kayserispor (27), Hatayspor (19) ve Adana Demirspor (-2) küme düşme hattında yer alan takımlar oldu.

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ŞAMPİYON 93 PUANLA GALATASARAY

Ligin bitimine 10 hafta kalırken, Süper Lig için Euro Club Index sitesi tahminlerini güncelledi.

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Verilen yüzdelerde lider Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı belirtilirken, sarı - kırmızılıların oranı yüzde 66'dan yüzde 90'a yükseldi. Öte yandan Okan Buruk'un ekibinin ligi 93 puanda bitireceği öngörüldü. 

FENERBAHÇE'NİN İHTİMALİ YÜZDE 23.9 DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 2 hafta önce yüzde 33.5 ihtimal verilirken, Samsunspor beraberliğinin ardından sarı - lacivertlilerin yüzdesi 9.6'ya kadar geriledi. Mourinho'nun öğrencilerinin ise ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayacağı öngörüldü.

SEZON SONU TAHMİNİ

Euro Club Index, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Samsunspor'un 64 puan ile üçüncü, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü sırada tamamlayacağı tahmininde bulundu.

Euro Club Index'e göre; küme düşecek takımlar ise şöyle sıralandı;

19-) Adana Demirspor: 5
18-) Hatayspor: 27
17-) Sivasspor: 37
16-) Kayserispor: 38
15-) Bodrum FK: 38

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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