Fenerbahçe, Prag'dan rövanşı almak istiyor! Mourinho'nun 11'i netleşti

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İlk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 5 puan toplayan Fenerbahçe de bugün deplasmanda Slavia Prag’a konuk olacak. Prag’a 18 kişiyle giden Kanarya’da mide enfeksiyonu geçiren Amrabat, grip olan Mert Hakan, sakat olan Çağlar ve Oosterwolde, cezalı Becao, UEFA listesinde olmayan Kostic, Levent, Bartuğ, Oğuz kadroda yer almadı. Fenerbahçe 2021/22 Konferans Ligi play-off aşamasında eşleştiği Slavia’ya hem iç sahada hem de dışarıda 3-2 yenilmişti.

2- Fenerbahçe, Çekya takımlarıyla oynadığı son sekiz resmi maçın sadece ikisini kaybetti (4G 2B) ancak bu iki mağlubiyet de Slavia Prag karşısında geldi (Şubat 2022).

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AVRUPA'DAKİ 279. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 279. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 141. MAÇ

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 140 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 196 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 177 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 71. DEPLASMAN

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez deplasman maçına çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 70 dış saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 70 maçta 81 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 107 golüne ise engel olamadı.

Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibine 3-1 kaybetmişti.

MOURINHO KULÜBEDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak.

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Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında 3 futbolcu forma giyemeyecek.

AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu maçta görev alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Çekya deplasmanında olmayacak.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin ve antrenman eksiği sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Cengiz Ünder'le ilgili son kararı teknik heyet verecek.

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MERT MÜLDÜR SOL BEKE

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sol beke geçen Mert Müldür, yarınki maçta da solda olacak.

Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda olmaması sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekteki tercihini milli futbolcu Mert Müldür'den yana kullanıyor.

DJIKU VE SAMET 11'E

Fenerbahçe'de savunmada forma giyen isimlerden Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun da cezalı olması sebebiyle yarın Alexander Djiku-Samet Akaydin ikilisi savunma bloğunu oluşturacak.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesinde Kayseri deplasmanında iki futbolcuyu yan yana oynatmıştı.

UEFA KADROSU

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.