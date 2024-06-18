Fenerbahçe, Portekizli sol bek Mario Rui için devreye girdi

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İtalyan ekibinin yeni teknik direktörünün istemediği 33 yaşındaki oyuncu için sarı lacivertli takım devreye girdi.

Mourinho ile birlikte yeni sezonda güçlü bir kadroyla şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, İtalyan basınında Napolili Mario Rui iddiaları gündeme getirildi.

Napoli yerel basınından “calcionapoli24”ün haberine göre; 33 yaşındaki sol bek, takımın başına getirilen Conte’nin planları arasında yer almıyor. Sarı lacivertlilerin deneyimli sol bek için devreye girdiği belirtilen haberde, “Oosterwolde’nin takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe, Rui’ye imza attıracak” ifadelerine yer verildi.

Bu arada Portekizli futbolcuyla ülkesinin kulüplerinden Benfica, Sporting ve Porto da ilgileniyor. Mario Rui bu sezon Napoli formasıyla 28 karşılaşmada görev alırken 2 asist yaptı.