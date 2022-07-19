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Fenerbahçe, Polonya'ya girişte 1 saat bekletildi! Pasaport ve parmak izi...

#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe, Polonyaya girişte 1 saat bekletildi Pasaport ve parmak izi...

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip parmak izi ve pasaport işlemleri nedeniyle alandan 1 saat gecikmeli ayrıldı.

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Sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Polonya'ya hareket eden Fenerbahçe kafilesi, TSİ 15.30 civarında Lodz Havalimanı'na indi.

Sarı-lacivertli ekibi havalimanında bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

1 SAAT BEKLETİLDİ

Öte yandan sarı-lacivertlilerin havalimanındaki pasaport işlemleri uzun sürdü.

TSİ 15.30 civarında havalimanına inen sarı-lacivertliler, parmak izi ve pasaport işlemleri sebebiyle yaklaşık 1 saat gecikmeli alandan ayrılabildi. 

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