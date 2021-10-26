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Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

#Fenerbahçe#PFDK#Süper Lig
Fenerbahçe, PFDKye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce alınan kararlar şöyle:

"1- GZT GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi SİNAN AKGÜN’ün 23.10.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/6 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 23.10.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi İLHAN ŞAHİN’in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi ile "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 24.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi ZAFER SAK’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 26.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu HALİL AKBUNAR’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 24.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş Kulübü futbolcusu BABAJIDE DAVID AKINTOLE’nin 24.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 25.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 24.10.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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#Fenerbahçe#PFDK#Süper Lig

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