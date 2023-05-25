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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

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#Fenerbahçe#TFF#PFDK
Fenerbahçe PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 17:47

Fenerbahçe, Sivasspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

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TFF Hukuk Müşavirliği'nin kararları şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği’nce 25.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 24.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü’nün 24.05.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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#Fenerbahçe#TFF#PFDK

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