Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince 19.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevkler açıklandı.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat; Ümraniyespor’un ise kulüp sosyal medya hesabından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi.Ayrıca Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.