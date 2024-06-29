Canlı | Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti (Hazırlık maçı)

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti ile kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı bitti
Fenerbahçe: 1
Petrolul Ploiesti: 1
Goller: 35' Bratu, 41' Dzeko
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fennerbahçe-Petrolul Ploiesti hazırlık maçı saat 10.30'da sadece Fenerbahçe YouTube Lacivert Pakette yayınlanıyor.
FENERBAHÇE LACİVERT PAKET NASIL ALINIR, NE KADAR?
Fenerbahçe’nin hazırlık karşılaşmalarının yayınlanacağı Lacivert Paket aylık üyeliği 50 TL.
Üyelikler Youtube üzerinden yapılabiliyor. Lacivert pekete üye olanların ödemeleri aylık olarak yenilenirken iptal de edilebilir.