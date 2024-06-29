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Canlı | Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti (Hazırlık maçı)

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#Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti Maçı#Fenerbahçe Hazırlık Maçı#Fenerbahçe Hazırlık Maçı Hangi Kanalda
Canlı | Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti (Hazırlık maçı)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 10:12

Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlanan Fenerbahçe, Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti takımıyla hazırlık maçı yapıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti ile kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Fenerbahçe: 1

Petrolul Ploiesti: 1

Goller: 35' Bratu, 41' Dzeko

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Canlı | Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti (Hazırlık maçı)

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fennerbahçe-Petrolul Ploiesti hazırlık maçı saat 10.30'da sadece Fenerbahçe YouTube Lacivert Pakette yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE LACİVERT PAKET NASIL ALINIR, NE KADAR?

Fenerbahçe’nin hazırlık karşılaşmalarının yayınlanacağı Lacivert Paket aylık üyeliği 50 TL.

Üyelikler Youtube üzerinden yapılabiliyor. Lacivert pekete üye olanların ödemeleri aylık olarak yenilenirken iptal de edilebilir.

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