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Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden kadroya takviye!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Bugre
Fenerbahçe Petrol Ofisinden kadroya takviye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 19:32

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol , Azumah Bugre'yi kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ganalı oyuncu Azumah Bugre'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon İsveç ligi takımlarından FC Norrkoping forması giyen Azumah Bugre’yi kadrosuna kattı. Gana Kadın A Milli takım forması da giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 1,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Bugre

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