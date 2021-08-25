Fenerbahçe, Pereira sayesinde çok başlılıktan kurtuldu

Moderatör: Adil DEMİRÇUBUK 1- Beşiktaş, özellikle ilk yarısını iyi oynamadığı maçta Antep’te 2 puan bıraktı. Sergen Yalçın sonradan giren oyuncularından verim alamadığını söyledi. Siz siyah beyazlı takımı nasıl buldunuz?

GEÇEN SEZONU HATIRLAYIN VE BEŞiKTAŞ iÇiN KARARA VARMAYIN

MEHMET ARSLAN: DAHA BU KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKACAK

Tüm takımlar için şunu söyleyebilirim; HENÜZ DAHA ÇOK ERKEN. Hatırlayın geçen sezonu... “Bu takım mı şampiyon olacak!” yorumları yapılan Beşiktaş, 6-7 maç sonra ligin en iyi futbol oynayan ekibine dönüşmüş ve şampiyon olmuştu. Yeni transferlerin katkısı, (ki henüz daha hiçbiri formda değil, en az 3 haftaya ihtiyaçları var) önemli. Ayrıca Şampiyonlar Ligi maçları gibi bir takım handikapları var Beşiktaş’ın. Ama müthiş bir hocaları ve potansiyelleri de var. Bu gerçeklerin ışığında Beşiktaşlılara Çetin Altan’ın o ünlü sözünü hatırlatmak isterim: ENSEYi KARARTMAYIN. Daha bu köprünün altından çok sular akacak.

GÜNTEKiN ONAY: YETERiNCE HAREKETLi DEĞiLDi

Beşiktaş, Gaziantep’in alan bırakmayan, katı ve disiplinli savunmasına çözüm üretemedi. Hücumda yeterli hareketlilik sağlayamadı, topun hızını artıramadı. Beşiktaş’ın topu kaybettikten sonra rakip yarı alanda yaptığı baskının da seviyesinde düşüş var. Ancak Antep’teki aşırı sıcak hava da Beşiktaş’ın temposunun düşük olmasında etken.

UĞUR MELEKE: G.ANTEP HER TAKIMI ZORLAR

Bu sene muhtemelen Gaziantep’e giden her büyük takım biraz afallayacak. Çünkü Erol Bulut da aynen Sumudica gibi taktiksel olarak çok bütüncül bir takım yaratmış. Yine Sumudica’lı beşli savunmaya dönmüşler, alanı çok iyi parselliyorlar ve çok organizeler. Beşiktaş ilk 45’te hiçbir şey yapamadı. 46’da Larin’in girmesi ve Salih’in ikinci santrfor koşularıyla oyun değişti ama N’Sakala’nın rahatsızlığı ritmi bozdu.

2- Sergen Yalçın’ın maç sonrası yabancı oyuncu sayısı eleştirisi de çok konuşuldu. Batshuayi’yi sokmak için Ghezzal’i de çıkarmak zorunda kalan Yalçın tepkiliydi. Yalçın haklı mı? ‘artı’lı yabancı kuralları kalkmalı mı?

NEDEN SADECE SERGEN YALÇIN KONUŞUYOR? DiĞERLERi DE KONUŞMALI

MEHMET ARSLAN: SÜPER LiG, FUTBOLCU YETiŞTiRME ALANI DEĞiLDiR

Neymiş, Türk oyuncu yetişmiyormuş. Benim parasını verip (yayıncı kuruluş araçlığı ile) finanse ettiğim Süper Lig, Türk oyuncu yetiştirme alanı mı? TFF’nin görevi; Türk oyuncunun yetişmesini altyapılarda sağlamaktır, bir eğlence ve şov alanı olan Süper Lig’de yerli oyuncunun oynamasını sağlayacak ikame kararlar almak değil. Sonuna kadar haklı Sergen Yalçın. Bu ligde yeteneği olan, gücü olan oynamalı, pasaportu olan değil. Ama asıl soru şu: NEDEN SADECE SERGEN YALÇIN KONUŞUYOR? Diğer teknik adamlar da aynı sorundan

muzdarip değil mi? Türkiye’de teknik adamlar en az Yalçın kadar cesur olmalı. Susarak ve kabullenerek altından kalkacağımız bir sorun değil bu. Hele antrenörler susarsa vay halimize!

UĞUR MELEKE: GÖKHAN TÖRE’Yi STATÜ YOLUYLA OYNATMAK MARiFET DEĞiLDiR

Gerçketen bir garabet bu. Hep söylüyorum, burada kendi kulübünde yabancıyı yenip formayı alamayan yerlinin aynı yabancıyı uluslararası maçta yenmesini nasıl bekleyebiliriz ki? Bence marifet Gökhan Töre’yi statü yoluyla sahaya sokmak değil. Gökhan’ı Ghezzal’le rekabet edebilecek, onu kesebilecek seviyeye getirmek. Bunu tartışmalıyız esas.

GÜNTEKiN ONAY KURALDAN HERKES ŞiKAYETÇi

Bu kuralın kime nasıl bir faydası olacak, anlamak mümkün değil. Kulüpler, teknik adamlar, medya herkes şikayetçi. Kamuoyu anlamsız ve gereksiz buluyor. Daha önceki yıllarda da benzer artılı kuralı saçma bulup kaldırmıştık. Yıllar sonra tekrar aynı uygulamaya geri döndük.

3- Fenerbahçe - Antalyaspor maçını son bölümdeki çabalarıyla geçerken Pereira’nın 4 oyuncu değişikliği gollere katkı yaptı. Siz başlayan ve bitiren Fenerbahçe 11’lerini nasıl buldunuz?

MEHMET ARSLAN: TAKIM OLMA YOLUNDA ÇOK ÖNEMLi ADIMLAR ATTILAR

Henüz çok erken diyoruz ancak Fenerbahçe için bir parantez açmalıyım... Futbol olarak değil ama hırs, tempo ve baskı olarak ben sarı lacivertlileri çok beğendim. Antalyaspor’un kötü futbolu nedeniyle bu baskı ve hırsı gözümde fazla mı büyütüyorum? Bunun da etkisi olabilir ama bu Fenerbahçe geçtiğimiz yıllardan daha farklı. Ve daha da farklı olacak. ÇÜNKÜ: Fenerbahçe artık çok başlı bir yapıdan kurtuldu. (Erol Bulut-Emre Belözoğlu-Ali Koç ve kıdemli futbolcular!) ÇÜNKÜ: Takımın artık 1 patronu var; Vitor Pereria. O patron, dünya yıldızı Mesut Özil’i bile yedek bırakıyor ve bu karara saygı duyuluyor. ÇÜNKÜ: Sahadaki emek değer görüyor. Muhammed’in yükselişi buna en iyi örnek. Yarın düşerse o da kendini yedek bulacak. Takım olma yolunda çok önemli adımlar bunlar. Başlayan ya da bitiren 11 değil.

UĞUR MELEKE: 3-4-2-1’DE ISRARLIYSA KANATLARA TRANSFER YAPMALI

Pereira'nın hissettirdiği adalet duygusu olumlu. Mesut’un yerine Muhammed’i başlatması önemli. Defansın yeni yönetmeni Kim Min-Jae gayet iyi bir maç oynadı. Takım gençleşti, ilk 11’de tam 6 oyuncu 24 yaş altıydı. Ancak Fenerbahçe 3-4-2-1 oynamakta ısrarlıysa dörtlünün iki kenarına iki yeni oyuncu takviyesi yapmalı. Orada denenen Osayi-Ferdi ya da Nazım-Szalai, tam anlamıyla o görevin karşılığı değiller.

GÜNTEKiN ONAY: BASKIYI DOĞRU YERDE YAPIP ALANLARI iYi KAPATTILAR

Fenerbahçe kazanmayı çok istedi. Oyun kalitesi tatmin edici miydi? Hayır. Pereira, Adana’da da, Antalya karşısında Kadıköy’de yaptığı değişiklikler ile maçları kazandı. Antalya karşısında riskli görünen 3-4-3 formasyonunda rakibe hiç geçiş imkanı vermemesi, baskıyı doğru yerde yapıp alanları kapatması Fenerbahçe’nin en iyi yaptığı şeydi.

4- G.Saray, Hatay karşısına 5 yeni transferiyle çıktı. Dörtlü savunmanın üçü yeniydi, Nelsson da ilk kez forma giydi. Olimpiyat Stadı’nda G.Saray’ın performansını nasıl buldunuz?

1 HAFTADA 3 FARKLI ŞEHiRDE 3 MAÇ OYNAMASINA RAĞMEN COŞKULUYDU

GÜNTEKiN ONAY: NELSSON VE CiCALDAU FARK YARATAMADI

Galatasaray, kendi evinde oynamadığı bir maçta henüz ilk dakikalarda yenik duruma düşmesine rağmen son ana kadar kazanmak için büyük efor sarf etti. Sezon başında 1 haftada 3 farklı şehirde oynanan 3 maça rağmen ben bu oyun coşkusunu takdirle karşılıyorum. Oyun kalitesi istenilen düzeyde değil ancak yeni isimlerle mevcut koşullarda daha fazlasını beklemek için erken. ‘Nelsson ve Cicaldau fark yarattılar mı?’ diye sorarsanız: Hayır.

UĞUR MELEKE: GiRESUN’DA 111, HATAYSPOR MAÇINDA 114 KM KOŞTULAR

G.Saray’ın da çizgisi yukarıya. İlk 11’de 5 yeni transfer oynadı. 25 yaş altı 5 oyuncu vardı. Ligin ilk haftasında 30 dakika eksik oynamalarına rağmen 111 km. mesafe kat etmişler. İkinci haftada da 114 kilometreye yakın. Enerjileri geçen sezona göre daha yüksek. Daha dinamikler. Ancak bence özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde yol almak için kadroya 1-2 kaliteli oyuncu daha katmalılar. İyi takım, iyi futbolculardan oluşur. Yaratıcı oyuncu sayısı artmalı bence Galatasaray’da.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE’DEKi HIRS VE TEMPO YOKTU

Fenerbahçe'deki hırs ve tempo yoktu Galatasaray’da. 17 korner attılar ama top oyunda kaç dakika kalmış, biliyor musunuz? Yaklaşık 47 dakika. Yani bir devre boşa gitmiş. Yeni bir takım için fazla mı sert eleştiri yapıyorum? Belki. Ama bir gerçeğin altını çizmeliyim: Takımlar arasında artık büyük farklar yok. Farkı yaratan sizin temponuz, baskınız ve hırsınız oluyor. Takım halindeki tempo ve hırs rakibi hataya zorluyor ve sizi farklı kılıyor. Galatasaray yeni bir yapılanmada. Onlardan bunu ligin ikinci haftasında beklemek haksızlık mı? Belki. Mükemmel bir hocaları ve kaliteli bir kadroları var. Eğer o hırsı ve tempoyu sahaya yansıtırsa bu sene tadına doyamayacağımız bir şampiyonluk yarışı izleriz.

5- Birçok kişi kişi Pereira için, “5 yıl önceki gibi değil, çok değişmiş, olgunlaşmış, ayakları yere sağlam basıyor” diyor. Bu görüşe katılır mısınız? Pereira’da bir değişim var mı? Varsa da olumlu yönde mi?

ViTOR PEREiRA TRANSFERi, ALi KOÇ DÖNEMiNiN iSABETLi TEK KARARI

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE’NiN KALP ATIŞLARINI ONUNLA HiSSEDEBiLiRSiNiZ

Pereira kenardaki 12. oyuncu gibi. Saniye saniye maçı oyuncularıyla birlikte yaşıyor. Fenerbahçe’nin kalp atışlarını onun kenardaki davranışlarıyla hissedebilirsiniz. Ve bu davranışların hiçbiri yapmacık değil. 90 dakikayı oyuncularıyla oynuyor ve yaşıyor. Kimi teknik adam sakinliğiyle takımına katkı yapar. Kimi teknik direktör de Vitor Pereira gibi heyecanıyla... Bu açıdan Portekizli, hep genç kalanlardan. Taktik ve teknik açıdan da bu gençliği devam ediyor. Hep yeniyi (üçlü savunma, ki son dönemin futboldaki yeni gerçeği) araması ve ısrarla uygulaması onu farklı kılıyor. Perreia adeta Fenerbahçe’yi temsil ediyor. Yenilikçi, cesur ve heyecanlı. Sanıyorum başkan Ali Koç döneminin isabetli tek kararı. Bırakın Vitor Pereira olgunlaşmasın, hep böyle genç kalsın.

GÜNTEKiN ONAY: TAKIMIN HiÇ GOL YEMEMESi KESiNLiKLE TESADÜF DEĞiL

Tabii ki yıllar ve yaşanan deneyimler insanları olgunlaştırır ve geliştirir. Perreira yetersiz bir teknik adam değil. Yaratıcı ve yetenekli. Özellikle de savunma oyununu iyi biliyor. Fenerbahçe’nin hazırlık maçları dahil hiç yenilmemiş olması; 3 resmi maçta da gol yememesi kesinlikle tesadüf değil.

UĞUR MELEKE: 3 FARKLI ÜLKEDE BAŞARILI OLDU

Pereira için ilk gelişinde de pozitif şeyler söyleyip yazmıştım, bu gelişinde de kamuoyunun genel havası olumsuz olmasına rağmen benim görüşüm olumluydu. Okullu bir hoca. Tırnaklarıyla kazıyarak geldi bu noktaya. Metot hocası. Üç farklı ülkede başarmışlığı var. Üstelik Fenerbahçe’yle ikinci sezonunun başında yıldızlar topluluğu Monaco’yu elinden kaçırdıktan sonra buradan gönderilmesi de adaletsizdi. Ancak 3-4-2-1’de ısrarlıysa iki kanada transfere ihtiyacı var.

6- Perşembe günü Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor Avrupa kupalarında rövanş maçlarına çıkacak. Bu takımların tur şansını nasıl görüyorsunuz?

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TURU GEÇER TRABZON ZOR, SiVAS SÜRPRiZ YAPABiLiR

MEHMET ARSLAN: RANDERS, G.SARAY’A RAKiP OLAMAZ

Trabzon-Roma maçı ile başlayayım. En zor kura onlarındı. Trabzon’un elenmesi yakın ihtimal. Roma’yı yenmeleri gerekiyor ve rakip çok güçlü. Fenerbahçe’nin turu geçeceğini düşünüyorum. Rakibine göre daha kaliteli bir takım Fenerbahçe. Kaybetmeleri, elenmeleri büyük sürpriz olur benim için. Kazanarak eleyeceklerdir rakibi. Galatasaray ile Randers’ı, karşılaştırmam bile. Dolayısıyla İstanbul’da turu geçecek takım sarı kırmızılılar olacaktır. Rahat kazanacakları bir maç olmayacak ama banko Galatasaray. Sürpriz beklediğim takım ise Sivas. İlk maçtaki kaybına rağmen ben deplasmanda tur atlayacağına inanıyorum.

UĞUR MELEKE: KONFERANS LiGi’NDE KURA ÇOK TALiHSiZ

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi gruplarına kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü iki temsilcimizin de bu rakiplerini dünyanın her yerinde yenebilmeleri gerek. Ciddi güç farkı var rakiplerle aralarında. Konferans Ligi’nde ilk sezonumuzda gerçekten çok talihsiz kura çektik. Sivasspor da Trabzonspor da gerçekten formda oldukları süreçte çok dişli rakiplerle eşleştiler. Buna rağmen umutsuz değilim. Trabzonspor harika oynuyor. Sivasspor da tam anlamıyla bir deplasman takımı.

GÜNTEKiN ONAY: TRABZON VE SiVAS SÜRPRiZ YAPARSA HARiKA OLUR

Fenerbahçe ve Galatasaray, rakiplerin gücü ve ilk maçta aldıkları skorlarla tur için daha avantajlı. Aynı doğrultuda Trabzonspor ve Sivasspor’un işleri çok daha zor. Fenerbahçe ve Galatasaray turu geçer. Diğer 2 temsilcimizden de biri sürpriz yaparsa ülke puanı için harika olur.

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