Fenerbahçe - Pendikspor maçında çok konuşulan penaltı pozisyonu için kim, ne dedi? Yetkim olsa bu arkadaşın tahtasını kapatırım!' | 'Türk futbolunun sorunu'

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu. Bu skorla birlikte lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesinde moral buldu.

Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Fırat Aydınus ve beIN Trio ekibi, müsabakadaki hakem yönetimini değerlendirdi.

Murat Akça'nın Edin Dzeko'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Faul standardı yoktu. Öyle başladı, öyle de bitti maç. Murat Akça, Dzeko'yu etkili bir şekilde çekti, bu pozisyon fauldü. Karta gerek yok.

Haberin Devamı

Deniz Çoban: Görünen köy kılavuz istemez. Kadir Sağlam ne zaman sahaya çıksa çaldığı çalmadığı düdüklerle, gösterdiği göstermediği kartlarla maçın gidişatına etki ediyor. Skor kendiliğinden ortaya çıkarsa problem olmuyor. Kadir Sağlam, bir şeyleri çözmek zorunda kalırsa sorun çıkıyor.

Bahattin Duran: Ne yazık ki bir FIFA hakemi için iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Hatta bir FIFA hakemine yakışmadı verdiği kararlar.

Halil Akbunar, omzunu reklam panolarına vurduktan sonra sakatlandı. Tedavisi saha içinde oldu.

Bülent Yıldırım: Sevgili Halil, omzun acıdı, dışarıdasın kardeşim. 'Ay fenalık geldi bana, oturayım bir oyun soğusun' Yahu bunlara izin verdiğiniz sürece, Allah aşkına, sezon başından beri bas bas bağırıyor, bu tarz tedaviler için bu hamlelere izin vermeyin. Verirseniz sürekli olur. Bugün de devam etti. Oyun oynanmadı. Futbol yok. Bu defa hakem üzerinden yürüyor. Halil'e kızdım. Omuz sakatlığı. Ayak sakatlığı değil, omuz bölgesi. Kenara yürütür, orada tedavi olursunuz. İlk yarıda 28 faul yapılmış, 14 dakika oyun duruyor. 11 dakika uzatma da yetmez.

Haberin Devamı

Deniz Çoban: Bu sorun, Türk futbolunun sorunu. İliklerimize kadar kabul etmişiz. 31-32. dakikada Dzeko'nun kaşı açıldı, sahada tedavi gördü 3 dakika, kimse rahatsız değil. İlk yarı eklenen süreye eklenen süreyle beraber 60 dakika. 23 dakika oynanmış. Tüm sakatlıkların tedavisi saha içinde yapılıyor.

Bahattin Duran: Top ilk yarıda 23, ikinci yarıda 24 dakika oyunda kaldı. 115 dakika maç sürmüş.

45+12. dakikada Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Temas var ama faulü oluşturacak nitelikte değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Basit bir temas. Devam kararı son derece doğru.

Haberin Devamı

Bahattin Duran: Welinton sadece dokunmuş. Dzeko teması hisseder hissetmez kendini bırakmış.

Devre arasında Mert Hakan Yandaş ile hakem Kadir Sağlam'ın diyaloğu

Bülent Yıldırım: "Ağzından okuduğum 'Bak dikkatli ol, bak dikkatli ol, buradan çıkamazsın' diyor. Gördüğüm bu. Siz böyle yaparsanız tıpış tıpış, futbolcu her şeyi söyler size. Hakemliğin birinci kuralı kişilik ve karakterdir. Hem saha içinde hem saha dışında. Hata yaparsın, karar yanlış olabilir, bir gün kötü geçer. Hepsi kabul. Bu diyaloğu çektiğiniz zaman, gerekli hakemlik duruşu göstermediğiniz zaman benim için hakem falan değilsiniz. Benim idari gücüm olsa, yetkim olsa şu anda bu arkadaşımızın tahtasını kapatırım, ciddi bir rehabilitasyon dönemine alırım. Bir büyüğü olarak çok üzüldüm ama asla kabul edilemez bir hakemlik duruşu.

Haberin Devamı

Deniz Çoban: Diyelim ki Mert Hakan, böyle bir şey söylemedi hakeme. Maç bittikten sonra hakemin yanına gidip uzunca bir süre yaptığı kararları sorgulayacak şekilde el kol hareketleriyle itiraz etmek sarı kart. Sürekli parmağıyla işaret ederek hakeme öyle şeyler söylemesi falan minimum sarı kartlık ihlaldir. Geçmişte Serdar Aziz, Cihan Aydın'ı koluyla itmişti. Daha önce bir maç daha oldu. MHK maç vermeye devam ediyor dedik. Bahattin'in koluna vurdular. Suat Arslanboğa bunu yaşayınca sözleşmesini iptal edecek kadar titiz davranıyordu MHK. Şimdi davranmıyor. Çok daha fazlası yapılacak dedik. Geldi bir tanesi hakemin kulağına eğilerek bir şeyler söyledi, yuttunuz. Bakın katlanarak devam ediyor.

Haberin Devamı

Bahattin Duran: Hakem olarak sizin gergin olma hakkınız yok. Futbolcular saygı sınırlarında olmak zorunda, sizin de öyle. Artık kişisel alanınıza futbolcuları sokup bunları yemeyin. Galatasaray maçında oldu, Fenerbahçe maçında oldu, her maçta oluyor artık bu.

Fırat Aydınus: Herhalde hakemin anlamayacağını anlamış ki tane tane konuşuyor. Tane tane konuştuğu için ağzı okunuyor. Dikkatli ol demiş. Bir hakem hatalı karar verir, beğenilmez, kötü hakemdir, doğrudur, yönetimi iyi değildir ama bir kokart takıyorsun. Bir camiayı temsil ediyorsun. Gerek yardımcı hakemin kulağının dibinde tekrarlanan küfür gerekse bu tehditvari söylem hakemler tarafından es geçiliyorsa buna ve buna benzer umarsız, duyarsız kalınıyorsa hiçsiniz. Senin arkandan hakaret edilmesi, küfür edilmesi, tehdit edilmen... Bunu anlarım. Senin TFF Başkanın ve Merkez Hakem Kurulun bir yaptırım uygulamıyorsa hakemlere, devam edin. İsterseniz 20 tane penaltı verin ya. Senin ağzının dibinde, diğerinin kulağının dibinde. Kadir Sağlam şunu doğru, bunu doğru vermiş... Bu saatten sonra boşver. Bunlara VAR da karışamaz, federasyon da bir şey yapamaz.

Mert Hakan Yandaş'ın attığı golden sonraki sevinci

Bülent Yıldırım: Rakip teknik alana gelip abartılı, yoruma açık sevindiğiniz zaman karşılığı sportmenlik dışı hareket. Mutlaka sarı kart görmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Pendik kulübesi önünde yapıyor bunu. Kulübe ardından fırladı. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan, hiç yardım etmedi hakeme. Burada hakeme sarı kart için uyaracak. Kulübeden çıkanları da Burak Pakkan sakinleştiriyor.

Bahattin Duran: Hakem ekibi görecek, oyun kuralları kitabındaki kuralı uygulayacak. Benim için minimum sarı kart.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu?

Deniz Çoban: Bu pozisyon ceza sahası çizgisinin milimetrik üzerinde de olabilir, dışında da olabilir. Konu o değil. VAR'ın bir pozisyonda devreye girmesi için açık, net, tartışmasız, bariz bir kanıtının olmaması lazım. Bu pozisyonu 15 dakika inceledim. Bir bakıyorum içeride mi, bir bakıyorum dışarıda mı diyorum. Emin olamıyorum. VAR, emin olamadan hissiyatıyla karar veremez. VAR müdahalesi yanlış. Hakem dışarıda vermiş, serbest vuruşla devam edilmeliydi. Eğer içerideyse bu pozisyon, izlemesine gerek yok. İçeride dışarıda kararı coğrafi bir karar. Ofsaytta olduğu gibi. Kulağına söylüyor, penaltı veriliyor. Orada bir yanlışlık yok. Ben bırakın penaltının içeride olmasını, pozisyon faul olduğu konusunda şüphem var. Topa Ndiaye vuruyor. Faulü tartışırım. Hakem vermişse kabul. Ben bu kadar açı izledim, içeride mi dışarıda mı karar veremedim. VAR, hangi somut delille müdahale etti, anlayamıyorum. Salı günü VAR kayıtlarında da duyulmayacak. VAR müdahalesi yanlış. Ortada somut bir delil yok. Faul konusunda da emin değilim ama hakem vermişse kabul ediyorum.

Bülent Yıldırım: Hakemin yeri yanlış. Üst düzey hakem burada durmaz. Hakem olayı görecek şekilde kendini konumlandırır. Tamam burada temas var. Hakem faul olduğunu düşündü, tamam. VAR protokolüne göre, içeride mi dışarıda mı pozisyonlarında vereceği kararlarda tartışmasız bir şekilde kanıt olursa ancak o zaman resmen kararı değiştirirsiniz. Burada, bu pozisyonda içeride mi dışarıda mı çözüyorum. İrfan'ın sağ ayağına baktığı için temas anını çözemedi. Gri bir alanda hakemin kararını değiştirdi. Burada İrfan topla oynayamıyor, İrfan düzeltirken Badou ayak burnuyla topa vuruyor. Tabanı rakibi göstermiyor. Top boşlukta. Topa vurma hamlesinden sonra Badou İrfan Can'a vurmuyor, İrfan Can'ın kramponu Badou'ya vuruyor. Başından sonuna skandal.

Bahattin Duran: Ben hakemin kararına saygı duyarım. VAR müdahalesi yanlış. İrfan Can sol ayağının üstüyle yumuşatacak. Hafif temas etti diyelim. Badou sonra topa vuruyor, top 10-12 metre ileri gidiyor. Badou'nun topa vurması yetmiyor, topa vurduktan sonra İrfan'a vurmaması gerekiyor. Burada müdahalenin içeride mi dışarıda mı olduğunu söyleyemiyorum. İkisini de söyleyemiyorum. Böyle olduğu için, ben VAR'da olsaydım müdahale edemezdim. Hakem kararına saygı duyup atışı yaptırırdım. Bu görüntülerle VAR müdahalesi doğru değil.

Fırat Aydınus: Bu pozisyonu izlerken insanlar dışarıda diyebiliyor. Burada darbeden sonra İrfan Can'ın ayağının savrulması var, o bizi yanıltabilir. İlk temas geldikten sonra ayak açılıyor. Sağ ayağı çizgide, sol ayağının izdüşümüne bak o da aynı hizada. Bu hareket de tehlikeli ve kontrolsüz değil mi? Neden sarı kart vermedin? Minimum 4 sarı kart görmesi gereken bir maçtı Ndiaye'nin.

54. dakikada Ndiaye'nin gördüğü kart doğru mu? Sonrasında itirazları var.

Deniz Çoban: Çok doğru bir karar. Hiç tereddüt yok. Sarı kart doğru. El yüze geliyor. Sonra Ndiaye'nin hareketleri... Umut Nayir sakinleştiriyor Ndiaye'yi.

Bülent Yıldırım: Kolunuzu, top sizde olsa bile, rakibinizin yüzüne vurursanız sarı kart. Ndiaye arkadan yaramazlık yaptı. Umut Nayir toparladı. Tolere edilebilir seviye değil yine. Burada siz bu kardeşimize, Badou Ndiaye gözünüze baka baka hareketleri yok. Böyle sakin sakin demekle olmaz. İkinci sarı kartla ihraç edeceksiniz. Zıplaya zıplaya itiraz ediyor. Topa da vuruyor düdükten sonra.

Bahattin Duran: Hakeme itirazları kabul edilemez. Yanlış faul verirsiniz, yanlış kart verirsiniz. Umut Nayir'in yüzünden anlaşılıyor. Umut Nayir ve hakem sakinleştirmeye çalışıyor. Bu açık ve net ikinci sarı kart. Tartışmasız.

Fırat Aydınus: El yüze, sarı kart. Ndiaye gözünün önünde ne yapıyor? Umut Nayir, 'Sen ne yapıyorsun?' diyor. Hakem gösteremedi. Lafları yuttu, hareketleri yuttu. İkinci sarıdan kırmızı kart, net.

Welinton'un ilk sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: Faulü konuşuruz. Sarı kart asla aklıma gelmez ama hakem elinde sarı kartla geldi. Bu niye sarı kart? Bir izahı olmalı. Topla ilerleyen oyuncunun kademesine koşmak için koşuyor. Düdüğü kartı Ferdi'ye verseniz, o bile düşünülmez.

Bülent Yıldırım: Bu omuz omuza bir pozisyon. Asla kart düşünülmeyecek bir faul. Asla sarı kart çıkmaz. Çok komik.

Bahattin Duran: En fazla olur, o da en fazla. Kart olmaz.

Welinton'un ikinci sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: Welinton, ayağının ucuyla belli belirsiz dokunuyor. Faul kabul. Hakem sarı kart niye gösteriyor. Böyle gidiyordu diyor. Böyle gidiyor olması sarı kart değil. Gitse umut vadeden atak değil. 5 tane Pendiksporlu var. Hemen bir tanesi kademe giriyor zaten. Faule itirazım yok ama asla ve asla sarı kart değil. Welinton'un iki sarı kartını toplasan 1 kart değil.

Bülent Yıldırım: İkinci sarı kart değil. Sadece faul.

Bahattin: Çok net faul, sarı kart olmaz. İkinci sarı kart da olmaz, birinci sarı kart da...

Fırat Aydınus: Halil'e neden sarı kart verdiğini anlatıyor. Dzeko'nun yönünü gösteriyor. Pendikli futbolcu var kardeşim, nasıl umut vadeden bir atak bu. Bu bir faul. Pendikli futbolcu arkada olmasa sarı kartı kabul ederim.