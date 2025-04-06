Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR inceleme önermedi! Yalnızca 4 dakika sonra Trabzonspor...

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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı - lacivertliler 4-1 kazanırken, ilk yarının kaderini VAR belirledi.

MOURINHO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine göre Trabzonspor karşısında 7 değişiklikle çıktı. Portekizli çalıştırıcı, mücadeleye Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Mert Müldür, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun tedavileri sürüyor. Gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Filip Kostic, İsmail Yüksek ve Diego Carlos teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

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4'LÜ SANVUMAYA DÖNDÜ

Jose Mourinho, Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden 4'lü defansa döndü. Ligin 18. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçıyla 3'lü defansa geçen sarı-lacivertliler ligde 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmaya bu sistemle çıktı. Bu sistemin en çok tercih edilen isimlerinden Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri yedek kulübesinde yer aldı.

GÖZLER MEHMET TÜRKMEN'E DÖNDÜ AMA...

Karşılaşmanın 45. dakikasında Fred'in şutunun Zubkov'dan sekmesinin ardından gözler müsabaka hakemi Mehmet Türkmen'e döndü. Pozisyon elle oynamaya bağlı potansiyel penaltı şüphesiyle incelendi ancak herhangi bir izleme tavsiyesi gelmeyin hakem Türkmen, oyunu devam ettirdi.

YALNIZCA 4 DAKİKA SONRA DRAGUŞ SAHNEDE

Yaşananlardan sadece 4 dakika sonra Trabzonspor öne geçti. Uğurcan Çakır'ın kullandığı kale vuruşunun ardından Zubkov, Fenerbahçe yarı sahasında topu indirdi. Yayda topla buluşan Banza, pasını sol çaprazda bulunan Draguş'a gönderdi. Direkt olarak Livakovic ile karşı karşıya kalan Romanyalı futbolcu, gelişine yaptığı düzgün bir vuruşla bordo - mavilileri soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle götürdü.

İKİNCİ YARI SAHNE TALISCA'NIN

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İkinci yarının başında Djiku'nun yerine dahil olan Brezilyalı yıldız, attığı 3 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı. Önce penaltıdan topu ağlara gönderen Talica, daha sonra farkı 2'ye ve 3'e çıkardı.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu, aynı zamanda bu gollerle Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapmış oldu.