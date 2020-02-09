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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 00:20,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe penaltı bekledi, Öztürk vermedi! Kadıköy'de tartışılan pozisyon...

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Fenerbahçe penaltı bekledi, Öztürk vermedi! Kadıköy'de tartışılan pozisyon...

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maçın son anlarında çok tartışılan bir karar geldi.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig'de Fenerbahçe ile Alanyaspor arsındaki maçın son bölümünde konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Maçın 90. dakikasında Fenerbahçe rakip ceza sahasıan etkili geldi. Mauiricio Isla'nın sağ kanattan ceza sahasıan gösterdiği top büyük karambole neden oldu. Garry Rodrigues topun üzerinden atladı ve arkasındaki Vedat Muriqi topa koşu yaptı. Bu sırada Alanyaspro savunması topu uzaklaştırmak istedi. Fenerbahçeli futbolcular, Alanyasporlu Mustafa Pektemek'in topa elle dokunduğunu iddia ettiler. Orta hakem Ümit Öztürk, VAR hakemi Serkan Tokat ile görüştükten sonra pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar, karara tepki gösterdi.

Fenerbahçe penaltı bekledi, Öztürk vermedi Kadıköyde tartışılan pozisyon...

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