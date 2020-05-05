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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Fenerbahçe paylaştı! Sosyal mesafeli antrenman...

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Fenerbahçe paylaştı! Sosyal mesafeli antrenman...
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Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aradan dönen ve Pazartesi günü gruplar halinde saha çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de bugün de gruplar halinde antrenman yapıldı.

Fenerbahçe, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarına gruplar halinde devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde 4’erli gruplar halinde tesislere gelen sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta sahada birbirlerine uzak bir şekilde konuşlanan futbolcuların topla çalışma yaptığı görüldü.

Fenerbahçe paylaştı Sosyal mesafeli antrenman...

Fenerbahçe paylaştı Sosyal mesafeli antrenman...

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