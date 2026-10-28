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Fenerbahçe paylaştı: Kuyt yönetiminde ilk antrenman!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tekink Direktör#Dirk Kuyt
Fenerbahçe paylaştı: Kuyt yönetiminde ilk antrenman
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 15:46

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maç öncesi Dirt Kuyt yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör ile anlaşılana dek takımın başında olacağını açıkladığı Dirk Kuyt ile ilk antrenman görüntülerini paylaştı

TEKNİK SORUMLU OLARAK GÖREVE GETİRİLDİ

Fenerbahçe'nin resmi yayın organından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir."

İLK İDMANINA ÇIKTI

Yapılan açıklamanın ardından Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe paylaştı: Kuyt yönetiminde ilk antrenman
Fenerbahçe paylaştı: Kuyt yönetiminde ilk antrenman
Fenerbahçe paylaştı: Kuyt yönetiminde ilk antrenman


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#Fenerbahçe#Tekink Direktör#Dirk Kuyt

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