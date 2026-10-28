Fenerbahçe paylaştı: Kuyt yönetiminde ilk antrenman!

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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör ile anlaşılana dek takımın başında olacağını açıkladığı Dirk Kuyt ile ilk antrenman görüntülerini paylaştı
TEKNİK SORUMLU OLARAK GÖREVE GETİRİLDİ
Fenerbahçe'nin resmi yayın organından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir."
İLK İDMANINA ÇIKTI
Yapılan açıklamanın ardından Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.