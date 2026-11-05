Fenerbahçe paylaştı! Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BELÖZOĞLU SAHAYA İNDİ

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde, ilk idman gerçekleştirildi.

Sarı lacivertlilerin konuya ilişkin antrenman açıklaması şu şekilde oldu:

"Fenerbahçe'miz, 8 Kasım Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda Arca Çorum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 11. hafta maçı hazırlıklarına bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Son oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncularımız, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

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Futbol A Takımımız, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek."