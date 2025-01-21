Fenerbahçe Pavlovic transferini bitiriyor! Görüşme tarihi ve bonservis...

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak için gaza bastı. Sarı lacivertliler, Aston Villa'dan Diego Carlos'u açıklamak için gün sayarken, diğer yandan da Pavlovic transferini bitirmeye çalışıyor.

Konuya ilişkin İtalya'dan Calciomercato, önemli bir haberi okurlarına aktardı. Buna göre Fenerbahçe, transferi bitirmek için Milanlı yetkililerle görüşecek.

İŞTE O DEV ZİRVENİN TARİHİ!

Fenerbahçe ve Milanlı yetkililer, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Girona maçı sonrası özel bir görüşme yapacak ve Pavlovic transferini sonlandırmak için tüm şartları görüşecek.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

İtalyan kaynaklarca belirtilen detaya göre Fenerbahçe, Pavlovic transferinde ödeyeceği bonservis rakamı belirledi. Daha önce yapılan teklifin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin, Perşembe günü yapacağı görüşmede 20 milyon euroya bu transferi sonlandırabileceği kaydedildi.

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TADIC GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ve kaptanı Dusan Tadic, Pavlovic ile bir süredir transfer için görüşmelerde bulunuyor. Pavlovic'in ikna aşamasında Tadic'in önemli bir rolü olduğu belirtiliyor.