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Fenerbahçe Pavlovic transferini bitiriyor! Görüşme tarihi ve bonservis...

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#Transfer#Fenerbahce#Pavlovic
Fenerbahçe Pavlovic transferini bitiriyor Görüşme tarihi ve bonservis...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 10:43

Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 gibi önemli bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, maçın ardından transferde gaza bastı. Diego Carlos transferini açıklamak için saatler sayan sarı lacivertliler, Milanlı Pavlovic transferi için de son noktayı koymaya hazırlanıyor. İtalyan basını, konuya ilişkin kaleme aldığı haberde transferin tüm ayrıntılarını aktardı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak için gaza bastı. Sarı lacivertliler, Aston Villa'dan Diego Carlos'u açıklamak için gün sayarken, diğer yandan da Pavlovic transferini bitirmeye çalışıyor.

Konuya ilişkin İtalya'dan Calciomercato, önemli bir haberi okurlarına aktardı. Buna göre Fenerbahçe, transferi bitirmek için Milanlı yetkililerle görüşecek.

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İŞTE O DEV ZİRVENİN TARİHİ!
Fenerbahçe ve Milanlı yetkililer, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Girona maçı sonrası özel bir görüşme yapacak ve Pavlovic transferini sonlandırmak için tüm şartları görüşecek.

Fenerbahçe Pavlovic transferini bitiriyor Görüşme tarihi ve bonservis...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
İtalyan kaynaklarca belirtilen detaya göre Fenerbahçe, Pavlovic transferinde ödeyeceği bonservis rakamı belirledi. Daha önce yapılan teklifin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin, Perşembe günü yapacağı görüşmede 20 milyon euroya bu transferi sonlandırabileceği kaydedildi.

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TADIC GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ve kaptanı Dusan Tadic, Pavlovic ile bir süredir transfer için görüşmelerde bulunuyor. Pavlovic'in ikna aşamasında Tadic'in önemli bir rolü olduğu belirtiliyor.

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#Transfer#Fenerbahce#Pavlovic

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