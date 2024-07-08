×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'den Paris Olimpiyatları'na rekor katılım

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Olimpiyat Oyunları#Fenerbahçe
Fenerbahçeden Paris Olimpiyatlarına rekor katılım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 22:48

Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'na Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 7 branştan 27 sporcunun katılacağı açıklandı.

Haberin Devamı

26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına Fenerbahçe Spor Kulübü rekor katılımla hazırlanıyor. Olimpiyat kota mücadelelerinin devam ettiği bugünlerde 7 farklı branşta 27 sporcuyla Paris'e gitmeye hazırlanan Fenerbahçe, en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen Olimpiyatlarda gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde en fazla sporcu 7 isimle yelken branşında olacak.

Gözden KaçmasınTürkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 102 sporcu ile yer alacakTürkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 102 sporcu ile yer alacakHaberi görüntüle

2024 Paris Olimpiyatlarına Fenerbahçe'de kota kazanan sporcuların listesi şu şekilde:

Yelken: Lara Nalbantoğlu, Deniz Çınar, Yiğit Yalçın Çıtak, Merve Vatan, Derin Atakan, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı
Atletizm: Ersu Şaşma, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Alperen Acet, Eda Tuğsuz
Kadın voleybol: Eda Erdem, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken
Boks: Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Samet Gümüş, Hatice Akbaş
Yüzme: Kuzey Tunçelli, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Olimpiyat Oyunları#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!