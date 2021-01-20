Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia! Euroleague Women...

Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 2. seri müsabakalarına, Çekya'nın başkenti Prag ev sahipliği yapıyor. Grupta ilk bölüm maçları İstanbul'da oynanmıştı.

Arka Gdynia, USK Prag (Çekya) ve ASVEL Feminin (Fransa) takımlarının da yer aldığı B Grubu'nda çıktığı 4 müsabakada 3 galibiyet alan Fenerbahçe Öznur Kablo, averajla ikinci sırada bulunuyor. Tüm maçlarını kaybeden Arka Gdynia ise 4. ve son basamakta yer alıyor.

Grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

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