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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 19:59,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo'da sağlık kontrolleri başladı

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Fenerbahçe Öznur Kablo'da sağlık kontrolleri başladı
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Acıbadem arasında imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Duygu Özen, Doğa Adıcan ve İdil Saçalır, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü Metro Enerji Salonu'nda yapacağı antrenmanla başlayacak

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