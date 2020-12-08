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Fenerbahçe Öznur Kablo'da pozitif vaka
Fenerbahçe Öznur Kablo'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Öznur Kablo'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli oyunculara ve teknik ekibe Kovid-19 tanı testi uygulandı.
Testler sonucunda bir oyuncuda koronavirüse rastlandı. Oyuncu, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı.
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