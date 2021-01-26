Fenerbahçe Öznur Kablo'da Kristine Vitola ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda, Letonyalı oyuncu Kristine Vitola ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Letonyalı uzun oyuncumuz Kristine Vitola ile yollarımız ayrılmıştır. Kristine Vitola'ya verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.