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Fenerbahçe Öznur Kablo'da Kristine Vitola ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, Kristine Vitola ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda, Letonyalı oyuncu Kristine Vitola ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Letonyalı uzun oyuncumuz Kristine Vitola ile yollarımız ayrılmıştır. Kristine Vitola'ya verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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