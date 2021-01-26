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GeriBasketbol Fenerbahçe Öznur Kablo'da Kristine Vitola ile yollar ayrıldı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo'da Kristine Vitola ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Öznur Kablo'da Kristine Vitola ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, Kristine Vitola ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nda, Letonyalı oyuncu Kristine Vitola ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Letonyalı uzun oyuncumuz Kristine Vitola ile yollarımız ayrılmıştır. Kristine Vitola'ya verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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