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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo'da ayrılık! Cecilia Zandalasini...

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Fenerbahçe Öznur Kablo'da ayrılık! Cecilia Zandalasini...

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İtalyan oyuncusu Cecilia Zandalasini ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten İtalyan oyuncumuz Cecilia Zandalasini ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Öznur Kabloda ayrılık Cecilia Zandalasini...

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