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GeriVoleybol Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 oyuncu koronavirüsü atlattı
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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 oyuncu koronavirüsü atlattı

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Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 oyuncu koronavirüsü atlattı
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan 6 oyuncudan 4'ünün iyileştiği, 2 sporcunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sarı-lacivertil kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce yaptığımız açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo A Takımımızdan 6 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibariyle A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir. Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır."

Fenerbahçe Öznur Kabloda 4 oyuncu koronavirüsü atlattı

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