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GeriBasketbol Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 2-0 öne geçti
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Basketbol
Haber Giriş: 04.04.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 2-0 öne geçti

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Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinde 2-0 öne geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 83-61 yendi. İlk maçı da 86-61 kazanan sarı-lacivertli ekip, seride 2-0 öne geçti.

Play-off yarı final serisinde üçüncü maç, 7 Nisan Çarşamba günü Çankaya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Fenerbahçe Öznur Kablo: 83 - Çankaya Üniversitesi: 61 - Sarı-lacivertli takım, yarı final serisinde 2-0 öne geçti
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel
Fenerbahçe Öznur Kablo: Iagupova 21, Zandalasini 7, Sabally 13, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 10, Olcay Çakır Turgut 12, Stokes 6
Çankaya Üniversitesi: White 20, Gizem Yavuz 11, Udodenko 13, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu, Bahar Öztürk 3
1. Periyot: 27-12
Devre: 44-25
3. Periyot: 62-41

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