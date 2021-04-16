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Fenerbahçe Öznur Kablo - UMMC Ekaterinburg: 84-88
Kadınlar Euroleague Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, UMMC Ekaterinburg'a 84-88 yenilerek turnuvaya bu turda veda etti.
Kadınlar Euroleague Final Four mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, güçlü rakibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaştı.
İstanbul'da düzenlenen dörtlü finalde konuk takım, temsilcimizi 84-88 mağlup ederek finale yükseldi. Üçüncülük maçı pazar günü oynanacak.
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