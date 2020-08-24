Fenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekip, Kovid-19 testine tabi tutuldu. Testler sonucunda teknik ekipten bir çalışanda koronavirüs tespit edildi.

TBF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinden bir çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.



TBF'nin sosyal medyadaki hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekip çalışanına ve Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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