MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi
GeriBasketbol Fenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 22:16 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekip, Kovid-19 testine tabi tutuldu. Testler sonucunda teknik ekipten bir çalışanda koronavirüs tespit edildi.

TBF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinden bir çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medyadaki hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekip çalışanına ve Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle