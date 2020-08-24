Fenerbahçe Öznur Kablo teknik ekibinde koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekip, Kovid-19 testine tabi tutuldu. Testler sonucunda teknik ekipten bir çalışanda koronavirüs tespit edildi.
TBF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinden bir çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TBF'nin sosyal medyadaki hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekip çalışanına ve Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle