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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznür Kablo - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Öznür Kablo - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Kadın basketbolunda yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 69-66 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında yapılan müsabakadan ise Galatasaray 80-77 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe Öznür Kablo - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

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