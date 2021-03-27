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Basketbol
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Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo 85-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti)

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Fenerbahçe Öznur Kablo 85-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-64 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-64 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. İki takım arasında çeyrek final serisinin diğer maçı, 30 Mart Salı günü Hatay'da oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, yarı finale yükselecek.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Semih Vural, Benhür İrcel, Sedef Yarıcı
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 6, McBride 12, Iagupova 27, Stokes 6, Thomas 4, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 12, Banu Şimşek, Duygu Özen
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya 6, Özge Yavaş 13, Gizem Başaran 16, Prince 5, Gueye 20, İdil Türk, Elif İlkim Kara, Hilal Ertaş, Gamze Güzel 2, Meryem Alır 2
1. Periyot: 21-17
Devre: 46-26
3. Periyot: 66-51

Fenerbahçe Öznur Kablo 85-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti)

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