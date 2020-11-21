MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Öznur Kablo: 79 - BOTAŞ: 51
GeriBasketbol Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - BOTAŞ: 51
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 21.11.2020 - 19:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - BOTAŞ: 51

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - BOTAŞ: 51
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 79-51 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - BOTAŞ: 51
Salon: Metro Enerji

Hakemler: Erşan Karta, Benhür İrcel, Mustafa Candemir Tabak
Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 27, Tuğce Canitez 8, Mc Bride 14, Zandalasini 5, Stokes 12, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 6, Ayşe Yılmaz 3
BOTAŞ: Williams 12, Bahar Çağlar 7, Sehemaz Çidal 12, Marina Bas 6, Işıl Alben 8, Büşra Akbaş 6
1. Periyot: 16-12
Devre: 38-27
3. Periyot: 54-38
Beş faulle çıkan: 37.51 Işıl Alben (BOTAŞ)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle