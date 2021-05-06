FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo 73-66 Galatasaray (FenerbahÃ§e seride Ã¶ne geÃ§ti)

Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi final serisinin ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, Galatasaray'Ä± konuk etti. FenerbahÃ§e mÃ¼cadeleden 73-66 galip ayrÄ±ldÄ± ve seride 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.

ÃœÃ§ maÃ§ kazanan takÄ±mÄ±n ÅŸampiyon olacaÄŸÄ± serinin ikinci karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 8 MayÄ±s'ta SarÄ±-lacivertlilerin sahasÄ±nda yapÄ±lacak.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ mÃ¼sabaka, 11 MayÄ±s'ta Galatasaray'Ä±n ev sahipliÄŸinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Gerekmesi halinde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maÃ§ 13 MayÄ±s'ta Sinan Erdem'de, beÅŸinci karÅŸÄ±laÅŸma ise 16 MayÄ±s'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

MAÃ‡TAN DETAYLAR

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, 2. dakikayÄ± 6-2 Ã¶nde geÃ§ti. Ä°ki takÄ±m da kolay sayÄ± Ã¼retirken Ã¼Ã§ sayÄ± Ã§izgisinin gerisini aktif kullanan sarÄ±-lacivertliler, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda 8. dakikada farkÄ± 11 sayÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±: 24-13. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar rakibini savunmada durdurmakta zorlanÄ±rken Mc Bride'Ä±n bireysel performansÄ±nÄ±n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk Ã§eyreÄŸi FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo 26-18 Ã¼stÃ¼n kapattÄ±.



Ä°kinci periyotta takÄ±mlar skor Ã¼retmekte zorlandÄ±. Galatasaray boyalÄ± alanÄ± verimli kullanÄ±rken FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo ise Ã¼st Ã¼ste top kayÄ±plarÄ± yaptÄ±. ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ren sarÄ±-lacivertliler, soyunma odasÄ±na 34-28 Ã¶nde girdi.





Ä°kinci yarÄ± tempolu bir oyunla baÅŸladÄ±. Galatasaray, Ã§eyreÄŸin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde pota altÄ±ndan Holingsvorth ile kaydedilen basketlerle farkÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na izin vermedi. Ancak Iagupova ile kritik sayÄ±lar bulan FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, 29. dakikada farkÄ± 9 sayÄ±ya yÃ¼kseltti: 55-46. HÄ±zlÄ± hÃ¼cumlardan son anlarda skor Ã¼retmeye devam eden sarÄ±-lacivertliler, final periyoduna 13 sayÄ±lÄ±k avantajla gitti: 60-47.



Derbide son Ã§eyreÄŸe Galatasaray iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±. Prints ve Holingsvorth ile peÅŸ peÅŸe sayÄ±lar bulan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 34. dakikada farkÄ± 5 sayÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 62-57. FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo'nun temposu iyice dÃ¼ÅŸerken savunmada ritmini arttÄ±ran konuk takÄ±m, Pelin Derya BilgiÃ§ ile de bir basket buldu ve aynÄ± dakikada farkÄ± 2'ye kadar indirdi: 62-60. Mc Bride ve Sabally'nin kenardan oyuna dahil olmasÄ±yla toparlanan ev sahibi takÄ±m, 37. dakikanÄ±n ilk saniyelerinde farkÄ± 7 sayÄ±ya yÃ¼kseltti: 67-60. Galatasaray, son bÃ¶lÃ¼mde kolay top kayÄ±plarÄ± yaptÄ±. Buna raÄŸmen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, pota altÄ±ndan bulduÄŸu sayÄ±larla bitime 50 saniye kala farkÄ± 4 sayÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 70-66. Son bÃ¶lÃ¼mde Mc Bride ile Ã¼Ã§ sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden kritik bir Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basket kaydeden FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve derbi maÃ§Ä± 73-66 kazandÄ±.



Derbi mÃ¼cadelesini FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§ ve iki takÄ±mÄ±n yÃ¶netimin kurulu Ã¼yeleri tribÃ¼nden izledi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sinan Ä°ÅŸgÃ¼der, Erhan GÃ¼rsel, GÃ¶ksun Ã–z

FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo: Iagupova 21, Olcay Ã‡akÄ±r Turgut 2, Mc Bride 28, Sabally 7, Stokes 4, Vaughn 8, Sevgi Uzun 3, TuÄŸÃ§e Canitez

Galatasaray: Pelin Derya BilgiÃ§ 10, Sude YÄ±lmaz 2, Prints 13, Steinberga 9, Holingsvorth 16, Asena YalÃ§Ä±n 5, Meltem YÄ±ldÄ±zhan, Russell 8, Hruscakova 3

1. Periyot: 26-18

Devre: 34-28

3. Periyot: 60-47

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