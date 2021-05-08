Fenerbahçe Öznur Kablo 70-57 Galatasaray (Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde Galatasaray'ı 70-57 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe bir maç daha kazanması halinde şampiyon olacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden 70-57 galip ayrılan Sarı-lacivertli takım seride durumu 2-0'a getirdi.
Üç maç kazanan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 11 Mayıs'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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