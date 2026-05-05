Fenerbahçe özel | Futbol Konseyi: 'Sadece başkan değil, futbol aklı da sorulmalı!'

Haberin Devamı

Şansal Büyüka, Mehmet Arslan ve Ufuk Kaan Karacan, Futbol Konseyi'nde, Fenerbahçe'de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimine dair görüşlerini masaya yatırdı.

1-) Başkan Sadettin Saran önce Domenico Tedesco’nun görevine son verdi, ardından olağanüstü kongre kararı aldı. Süreç sizce doğru mu işledi?

ŞANSAL BÜYÜKA: TEDESCO’NUN BU ŞEKİLDE GÖNDERİLMESİ ŞIK OLMADI

Başkan Sadettin Saran’ın olağanüstü genel kurul kararı aldıktan sonra, bitime üç hafta kala Tedesco‘yu göndermesini doğru ve şık bulmuyorum. Zaten ortada hedef kalmamış. Bu işi sezon sonuna ve yeni yönetime bırakmalıydı.

MEHMET ARSLAN: TEKNİK DİREKTÖR KARARINI YENİ YÖNETİM VERMELİYDİ

Faturayı en çok ter döken ve en masum olan ödedi. Tedesco ile yollar ayrılacaksa, bunu görevi bırakan değil, görevi teslim alacak yönetim yapmalıydı. Kaldı ki, tüm futbol kamuoyu tarafından saygı duyulan, futbola saygı duygusunu yeniden kazandıran isimdi Tedesco. Bunu hiç haketmedi. Neyse ki, Fenerbahçe taraftarı onu hak ettiği bir şekilde onurlandırarak yolcu. Bravo onlara.

Haberin Devamı

UFUK KAAN KARACAN: HOCAYI KAMUOYUNUN ÖNÜNE ATMAK TARAFTARDAKİ SEMPATİYİ KAYBETTİRDİ

Sadettin Saran, Tedesco sürecini yönetme biçimiyle sınıfta kaldı. Hocayı kamuoyunun önüne atarak yapılan iletişim, taraftardaki sempatiyi kaybettirdi. Ayrıca belli ki bir süredir taraflar arasında bir inanç, itimat problemi varmış. Ne acıdır ki, taraftarın şampiyonluğa inandığı günlerde başkan hocasına inanmıyormuş! Buradan anlayın Fenerbahçe’nin ne kadar kötü yönetildiğini. O nedenle kongre kararı ve takvimi yanlış mıydı? Soru bile değil. Elbette yanlış!

2-) Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylıklarını açıkladı, Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım da hazırlanıyor. Siz hangisini şanslı görüyorsunuz?

ŞANSAL BÜYÜKA: AZİZ YILDIRIM’IN ADAYLIĞI MEHMET ALİ AYDINLAR’A BAĞLI

Aziz Yıldırım çok güçlü ve zor bir oluşum için uğraşıyor. Başarabilirse süper. Kendisi aday olacak gibi durmuyor. Yakında açıklama yapacağını söyledi. Mehmet Ali Aydınlar aday olursa, belki “Adayım“ der ama sanmıyorum. 45 bin civarında oy kullanacak delege var; 40 yaş civarı ve altındaki delegelerin tek gündemi var; Fenerbahçe’nin artık şampiyon olması. Açıkçası Barış Göktürk‘ün ve Hakan Safi‘nin önümüzdeki günlerde delegasyonu ikna etmek için nasıl adım atacaklarını çok bilmiyorum. Aydınlar’ı ilk kez bu kadar kararlı ve iddialı gördüm. 45 bine yakın delegeyi konsolide etmek her aday için zor. 3 Temmuz sürecini iyi anlatırsa, Aydınlar’ın bu seçimi kazanabileceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

MEHMET ARSLAN: YILDIRIM ADAY OLMAZSA AYDINLAR SEÇİMİ KAZANIR

Aziz Yıldırım aday olursa çok çekişmeli bir seçim olur ve Mehmet Ali Aydınlar ile yarışır. Mehmet Ali bey 3 Temmuz sürecini tüm açıklılığıyla anlatabilirse seçimi kazanır. Barış Göktürk, Aziz bey aday olursa çekileceğini açıkladı zaten. Ama haziran ayına daha çok var. Süleyman Demirel, “Siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır” demişti. Bu, Fenerbahçe için de geçerli. Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım’ın aday olmaması halinde seçimi kazanır. Burada belirleyici olan yönetim kurulu listeleri ve adayların vaatleri olacak.

UFUK KAAN KARACAN: SON 10 YILDE NE ORTAK BİR AKIL VAR NE DE GÜÇLÜ BİR TEKİL AKIL

Haberin Devamı

Biz olaylara başlıklar ve isimler üzerinden bakıyoruz ama asıl meseleyi ıskalıyoruz: Fenerbahçe’de çok uzun yıllardır futbolu bilen bir akıl yok. Ne ortak bir akıl var, ne de güçlü bir tekil akıl. Son 10 yıla dönüp baktığımda, futbol organizasyonunda karar verici o merkezi zekayı bulmaya çalışıyorum ve maalesef bulamıyorum.Şampiyonlukların kaçmasındaki en temel sebep de tam olarak bu.

3-) Fenerbahçe Kulübü’ne ‘yeni ve denenmemiş’ bir başkan mı, yoksa ‘tecrübeli ve futbolunu çok iyi bilen’ bir başkan mı seçilmeli?

ŞANSAL BÜYÜKA: EN KALİTELİ KADROYU KURABİLEN BAŞKAN OLSUN

Çok iddialı başkanlar gördük, hiçbir şey yapamadan gittiler. Fenerbahçe çok uzun yıllardır transferi yanlış, eksik ve geç kalarak yapıyor. Fenerbahçe’ye en kaliteli, en iyi kadroyu en kısa sürede kuracak başkan kimse o gelmeli. Kim transferde fark yaratıyorsa, yarışta da fark yaratıp şampiyon oluyor.

Haberin Devamı

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE İÇİN ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEMENİN ZAMANI GELDİ

Kimse kafasını kuma gömmesin ve karnından konuşmasın. Herkes kendi hakim olduğu Fenerbahçe’yi seviyor. Bu gerçeğin farkına varmalı Fenerbahçe. Geçen hafta söylemiştim; artık yeni şeyler söylemenin ve yeni, pırıl pırıl bir Fenerbahçe oluşturmanın zamanı. Buna sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun ihtiyacı var. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemekten vazgeçmeli Fenerbahçe. İktidar kavgaları ile geçti bunca yıl. Ve herkes Fenerbahçe üzerinden bir iktidar alanı yarattı kendine. Ama kaybeden hep Fenerbahçe oldu. Bu kez kazanan Fenerbahçe olmalı. Başkan ya da yönetimler değil.

Haberin Devamı

UFUK KAAN KARACAN: TEKNİK DİREKTÖRÜN PASAPORTU DEĞİL SİSTEMİ ÖNEMLİ

Eğer ortada akla yatkın bir planlama varsa, o aklın süzgecinden geçmiş yerli-yabancı her teknik direktör tercihi kabulümdür. Ancak süreç böyle işlemiyor.

· Aziz Yıldırım istedi diye Jose Mourinho’yu

· “Birileri önerdi, bir de bunu deneyelim” diyerek Jorge Jesus’u,

· Sosyal medya baskısıyla Yanal’ı getiriyorsanız;

· Tam Aykut Kocaman gelecekken son anda vazgeçip yola mevcutla devam ediyorsanız, burada ‘akli meleke’den söz edemeyiz.

Fenerbahçe’nin sorunu antrenörün pasaportu değil; o antrenörü hangi sistemin içine, hangi hedefle getirdiğini bilen bir mekanizmanın olmayışıdır.

4) Yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü yerli mi, yabancı mı olmalı? Bu hasreti hangi tip hoca bitirebilir?

ŞANSAL BÜYÜKA: YERLİ DE VAR, DÜNYACA ÜNLÜ YABANCI TEKNİK ADAMLAR DA

Fenerbahçe, 2005-06 sezonunda Zico ile şampiyonluk olmuş; sonraki iki şampiyonluğunda teknik direktör olarak Aykut Kocaman ve Ersun Yanal var. Aykut Kocaman, İsmail Kartal hatta milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella gündemde. Ama çok net biliyorum; bir grup da halen Avrupa’nın çok önemli ve ünlü hocalarıyla görüşüyor.

MEHMET ARSLAN: İYİ KADRO KURULACAKSA YABANCI TEKNİK ADAM GELMELİ

Domenico Tedesco gelmeden önce, “Fenerbahçe’nin bir teknik adamdan çok, bir lidere, o ruhu temsil edecek birine ihtiyacı var” demiştim. Bunun için de, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel olmalı diye düşünmüştüm. Bu düşüncemin temelini de, şu anda kadroda olan hiç bir oyuncunun o liderlik özelliklerini yansıtamamasıydı. Ama şimdi kurallar değişti. Kadro kaliteli isimlerden oluşacaksa bence yabancı olmalı.

UFUK KAAN KARACAN: ’SÜPERSTAR BAŞKAN MODELİ’ İFLAS ETTİ, ‘YÖNETİM MODELİ’NE DÖNÜLMELİ

Ali Koç dönemi bize bir şeyi kanıtladı: Fenerbahçe artık ‘Süper Kahraman’ arama merakından vazgeçmeli. Ali Koç bir süperstardı; Batı dünyasındaki Batman ya da Bruce Wayne figürü gibi geldi. Ancak gözüktü ki; bireysel kurtarıcıların değil, ekiplerin ve organizasyonların öne çıkması gereken bir devirdeyiz. Fenerbahçe, ‘Başkanlık Modeli’nden ‘Yönetim Kurulu Modeli’ne geri dönmelidir.

5-) Sportif direktörlük makamının ya da eski futbolculardan oluşan futbol akıllarının Fenerbahçe’de işe yarayacağını düşünüyor musunuz?

ŞANSAL BÜYÜKA: YABANCI SPORTİF DİREKTÖRLER SADECE FELAKET GETİRDİ

Fenerbahçe'nin özellikle son 10 yılında başına hangi felaket geldiyse bu yabancı sportif direktörlerden geldi... Fenerbahçe’nin heyecanını öldürdüler, dünya kadar para harcadılar, transferde özellikle parasal konularda şeffaf olamadılar, ikili ilişkileri asla anlaşılamadı. Başkanları, yöneticileri kandırdılar. Maliyeti çok yüksek, buna karşın takıma yararı sıfır transferler yaptılar. Piyasada adı duyulmamış 1-2 genç yeteneği ekonomik paralara transfer edip ortaya çıkaramadılar. Mutlaka bir sportif direktör ya da futbol aklı olacaksa, çok seçkin 1-2 eski oyuncusundan olsun. Onlarca oyuncudan değil...

MEHMET ARSLAN: ESKİ OYUNCULARDAN OLUŞACAK BİR FUTBOL AKLI ASLA KURULMAMALI

Dedim ya; Fenerbahçe’de herkes önce kendi iktidarını seviyor, iktidardaysa çaba gösteriyor. Sayın Ali Koç hariç bunun dışında davrananı görmedim. Tüm saygımla söylüyorum; “Hayır” eski oyunculardan oluşacak bir futbol aklı, kaos yaratır. Sınırları doğru çizilmiş bile olsa böyle bir yapıya ihtiyaç yok. Önünde sonunda o sınırlar aşılır.

UFUK KAAN KARACAN: ÜYELER SADECE ‘BAŞKAN KİM OLSUN?’ DİYE SORMAMALI

· Barış Göktürk: Bir plan, program ve vaatle geliyor. Aziz Yıldırım kanadına da göz kırpıyor

· Hakan Safi: Menajer bağlantıları ve ekonomik gücünü birleştirerek başarıyı hedefliyor.

· Mehmet Ali Aydınlar: Daha kurumsal ve sessiz bir derinden gelme stratejisi izliyorlar.

Kongre üyeleri sadece “Başkan kim olsun?” diye sormamalı. “Futbolun aklı kim olacak?” sorusunun cevabını kim veriyorsa, kazanan o olmalı.