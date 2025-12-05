×
Fenerbahçe, özel çocukları ağırladı!

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Süper Lig
Fenerbahçe, özel çocukları ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 18:50

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol Takımı, Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan gelen 35 öğrenciyi, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'den anlamlı bir organizasyona imza atıldı.

Kulüp Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu ve futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan gelen 35 öğrenciyi misafir etti.

Saran ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirme ve sohbet etme şansı bularak dolu bir gün yaşadı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise "Başkanımız Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Futbol Takımımız, birbirinden özel ve kıymetli çocuklarımızı Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde ağırladı." ifadelerine yer verildi.

