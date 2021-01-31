Fenerbahçe, Ozan Tufan için İngiltere'den gelen transfer teklifine cevabını verdi!

Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombaları bir bir patlattı, Szalai, Mesut ve Osayi-Samuel'i kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, transferin kapanmasına sayılı günler kala İngiltere'den sürpriz bir teklif aldı.

Fanatik'in haberine göre bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için West Bromwich, masaya 7 milyon Euro (62 milyon TL) ile oturdu. Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor.

Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı 15 milyon Euro'ya (133.5 milyon TL) satmak. Fenerbahçe, geçen sezon Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, bu sezon ise Vedat Muriç'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.

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