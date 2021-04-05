Fenerbahçe öyle bir maça çıkıyor ki...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Beşiktaş maçının ardından Erol Bulut ile yollarını ayırıp kalan son 10 maç için takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiren Fenerbahçe önceki gün Galatasaray’ın kaybetmesiyle yaşanan tüm sıkıntılara rağmen bugün Denizlispor’u yenip zirve yarışında çok daha iddialı olma şansını yakaladı. Fenerbahçe bu maçla birlikte sezonun en kritik fırsatlarından birini de yakaladı.

BELÖZOĞLU NASIL BAŞLAYACAK?

1- Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak ilk kez kulübede yer alacak. Ligdeki iddianın sürebilmesi için Belözoğlu’nun ilk sınavından zaferle çıkmasının önemi büyük.

G.SARAY’I GERiDE BIRAKACAK

2- Haftaya 59 puanla 3. sırada giren Kanarya bugün kazanırsa puanını 62 yapacak ve 2.’liğe yükselecek. Ezeli rakibi G.Saray’a karşı psikoljik üstünlüğü eline geçirecek.

EVE YENİDEN HUZUR GELECEK

4- Tarihinin en kötü iç saha performanslarından birine imza atan sarı lacivertliler kazanırsa Kadıköy’deki kötü serisi bitecek ve 4 maçlık galibiyet özlemi giderecek.

2 AYDIR GALiBiYETE HASRET

65- Ülker Stadı’nda son galibiyetini 30 Ocak’ta 1-0’lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, bugün kazanması halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak.

F.BAHÇE iÇ SAHADA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kadıköy’de çıktığı son 4 sınavda 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Kanarya toplamda 11 puan kaybetti.

KANARYA’DA 3 EKSiK

5- Sarı lacivertlilerde Covid 19 testleri pozitif çıkan oyuncular takıma katılırken sakatlıkları süren Mesut, Perotti ve Sadık kadroda.

6 OYUNCU SINIRDA

F.Bahçe’de Caner, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand ve Sinan bugün kart görmeleri halinde Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.

27- F.Bahçe ile Denizlispor bugün 42. kez kaşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 41 maçta sarı lacivertliler 27-4 üstün durumda.

13- F.Bahçe, Denizlispor ile oynadığı son 13 maçta rakibine kaybetmedi. Kanarya bu seride 9 galibiyet alırken 4 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

0- Denizli, Fenerbahçe ile İstanbul’da oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. 19 maçlık bu seride ev sahibi 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

GÖZLER BELÖZOĞLU’NUN KADRO TERCiHiNDE

Denizlispor karşısında bugün klasik defans kurgusuyla sahaya dizilmesi beklenen Fenerbahçe’de teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun oyun şablonu, takıma dokunuşu da ilk kez bu maçta ortaya çıkacak. Forvet hattında Samatta’ya şans vermesi beklenen Belözoğlu’nun orta sahada Gustavo-Sosa ikilisinden kimi oynatacağı kanatlarda Valencia, Osayi. Thiam ve Ferdi arasındaki tercihleri merakla bekleniyor.

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