Fenerbahçe Osimhen’in arkadaşını transfer ediyor! 40 milyon Euro’luk dev operasyon

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Fenerbahçe'de yönetim bu sezon özellikle forvet transferine büyük önem veriyor ve ses getirecek bir yıldıza imza attırmayı hedefliyor.

HEDEF BONIFACE

Fenerbahçe’nin listesinde birçok yıldız var. Bu listeye giren son isim ise Osimhen’ın çok yakın bir arkadaşı oldu: Victor Boniface...

SATIŞ LİSTESİNDE

Leverkusen, Nijeryalı yıldızı satış listesine koydu. Alman basınında yer alan haberlerde, yeni teknik direktör Erik ten Hag’ın forvetteki tercihini Patrick Schick’ten yana kullandığı, Albacete’den transfer edilen Christian Kofane’nin yedek golcü olacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in bu gelişmeler sonrası Boniface için harekete geçtiği belirtildi.

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DEVİN ÖZEK GÖRÜŞME YAPACAK

Sarı-Lacivertliler’in yeni futbol direktörü Devin Özek, Nijeryalı yıldızı yakından tanıyor. 2021’den 1 Mart 2025’e kadar Leverkusen’de çeşitli kademelerde görev yapan Özek, Boniface’ın US Gilloise’dan transferi sürecinde de rol almıştı. Devin Özek’in eski kulübüyle görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

40 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Alman ekibinin bonservis beklentisi 40 milyon Euro. Yönetim, hem Galatasaray’ın Osimhen hamlesine karşılık vermek hem de henüz 24 yaşında olan potansiyeli yüksek bir yıldız için gözünü karartıp bu rakamlara çıkabilir!