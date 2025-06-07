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Fenerbahçe Osimhen’in arkadaşını transfer ediyor! 40 milyon Euro’luk dev operasyon

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#Fenerbahçe#Transfer#Victor Boniface
Fenerbahçe Osimhen’in arkadaşını transfer ediyor 40 milyon Euro’luk dev operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 09:25

Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalşmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin bu bağlamda önceliği forvet hattı. Kanarya, geçtiğimiz sezona damga vuran Osimhen kadar güçlü ve yetenekli bir golcü ararken, bu bağlamda Nijeryalı yıldızın arkadaşına talip oldu. İşte Fenerbahçe’nin 40 Milyon Euro’luk transfer operasyonunun ayrıntıları…

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Fenerbahçe'de yönetim bu sezon özellikle forvet transferine büyük önem veriyor ve ses getirecek bir yıldıza imza attırmayı hedefliyor.

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HEDEF BONIFACE 

Fenerbahçe’nin listesinde birçok yıldız var. Bu listeye giren son isim ise Osimhen’ın çok yakın bir arkadaşı oldu: Victor Boniface...

Fenerbahçe Osimhen’in arkadaşını transfer ediyor 40 milyon Euro’luk dev operasyon

SATIŞ LİSTESİNDE 

Leverkusen, Nijeryalı yıldızı satış listesine koydu. Alman basınında yer alan haberlerde, yeni teknik direktör Erik ten Hag’ın forvetteki tercihini Patrick Schick’ten yana kullandığı, Albacete’den transfer edilen Christian Kofane’nin yedek golcü olacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in bu gelişmeler sonrası Boniface için harekete geçtiği belirtildi.

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Fenerbahçe Osimhen’in arkadaşını transfer ediyor 40 milyon Euro’luk dev operasyon

DEVİN ÖZEK GÖRÜŞME YAPACAK 

Sarı-Lacivertliler’in yeni futbol direktörü Devin Özek, Nijeryalı yıldızı yakından tanıyor. 2021’den 1 Mart 2025’e kadar Leverkusen’de çeşitli kademelerde görev yapan Özek, Boniface’ın US Gilloise’dan transferi sürecinde de rol almıştı. Devin Özek’in eski kulübüyle görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Osimhen’in arkadaşını transfer ediyor 40 milyon Euro’luk dev operasyon

40 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ 

Alman ekibinin bonservis beklentisi 40 milyon Euro. Yönetim, hem Galatasaray’ın Osimhen hamlesine karşılık vermek hem de henüz 24 yaşında olan potansiyeli yüksek bir yıldız için gözünü karartıp bu rakamlara çıkabilir!

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#Fenerbahçe#Transfer#Victor Boniface

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