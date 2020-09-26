Fenerbahçe- Ormanspor maçı canlı yayın - Fenerbahçe- Ormanspor basketbol maçı hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi açılış haftası maçında Fenerbahçe Beko ile Ormanspor karşı karşıya geliyor. Saat 13:00'da başlayan Fenerbahçe- Ormanspor maçı Tivibuspor 2'den canlı izlenebilecek.

OGM Ormanspor'un yeni sezon kadrosu



Başantrenör Korhan Aydanarığ yönetiminde OGM Ormanspor'un yeni sezon kadrosunda şu isimler yer alacak:Tu Holloway, Kadir Bayram, İsmail Yüceer, Dwight Hardy, Mert Alemdar, Stanton Kidd, Erol Can Çinko, Ergi Tırpancı, Cevher Özer, Yigit Baran Sarıkaya, Elmedin Kikanovic, Jamelle Hagins, Tunahan Dikmen.



OGM Ormanspor'un yeni sezonda hedefi play-off yarışına girmek



ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor'un basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Akın Alemdar, bu sezon hedeflerinin play-off yarışına girmek olduğunu söyledi.Alemdar, AA muhabirine yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.Pandemi dönemine rağmen iyi bir kadro kurduklarına inandığını anlatan Alemdar, "İlk 4 haftayı iyi geçersek amacımız direkt ilk 8 içinde yer almak olacak. Play-off'a kalmayı zorlayacak bir takım kurduk. Alt sıraların tehlikesini yaşamadan play-off mücadelesi vereceğimize inanıyorum." dedi.Zor bir fikstürle sezona başlayacaklarına işaret eden Alemdar, "İlk hafta Fenerbahçe'yle deplasmanda oynayacağız, sonra Galatasaray ve Anadolu Efes'i konuk edeceğiz. Bu süreci iyi geçirirsek daha sonra Beşiktaş ve Fethiye Belediyespor maçlarımız var. Bu maçları kazanacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.