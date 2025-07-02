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Fenerbahçe, Orkun Kökçü’yü transfer ediyor! Tarihin en pahalısı olacak

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#Fenerbahçe#Orkun Kökçü#Transfer
Fenerbahçe, Orkun Kökçü’yü transfer ediyor Tarihin en pahalısı olacak
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 14:40

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından Asensio için resmi temaslarda bulunurken, orta sahaya da takviye yapmak için kollarını sıvadı. Portekiz basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yeni hedefi Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcu için dev bütçenin ayırıldığı iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları…

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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde vites yükseltti.

Forvet hattına Jhon Duran takviyesi yapan kanarya, PSG’nin futbolcusu Asensio için de girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, Orkun Kökçü’yü transfer ediyor Tarihin en pahalısı olacak

Gelecek sezon tempolu bir futbol oynamak isteyen Mourinho, 3. Transferini orta sahaya yapmak istiyor. Bu bağlamda Portekizli teknik adam aradığı ismi buldu.

Fenerbahçe, Orkun Kökçü’yü transfer ediyor Tarihin en pahalısı olacak

MOURINHO ORKUN’U İSTİYOR

Portekiz basınında yer alan habere göre Mourinho, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü’yü istiyor.

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Haberde, Orkun’un, Mourinho’nun transfer önceliklerinden biri olduğu bilgisine yer verilirken Fenerbahçe’nin dev bonservis bütçesi ayırdığı yazıldı.

Fenerbahçe, Orkun Kökçü’yü transfer ediyor Tarihin en pahalısı olacak

ORKUN İÇİN 25 MİLYON İDDİASI

Fenerbahçe’nin, Orkun Kökçü transferi için Benfica’ya 25 milyon Euro ödeyeme hazır olduğu kaydedildi. Sarı lacivertlilerin miktarı ödemesi halinde, kulüp tarihinin en pahalı transferi gerçekleşecek.

Fenerbahçe, Orkun Kökçü’yü transfer ediyor Tarihin en pahalısı olacak

BABASI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Fenerbahçeli idarecilerin, Orkun Kökçü’nün babası ile ilk teması kurduğu ve transfer için düğmeye basıldığı aktarıldı.

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#Fenerbahçe#Orkun Kökçü#Transfer

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