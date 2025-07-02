Fenerbahçe, Orkun Kökçü’yü transfer ediyor! Tarihin en pahalısı olacak

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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde vites yükseltti.

Forvet hattına Jhon Duran takviyesi yapan kanarya, PSG’nin futbolcusu Asensio için de girişimlerini sürdürüyor.

Gelecek sezon tempolu bir futbol oynamak isteyen Mourinho, 3. Transferini orta sahaya yapmak istiyor. Bu bağlamda Portekizli teknik adam aradığı ismi buldu.

MOURINHO ORKUN’U İSTİYOR

Portekiz basınında yer alan habere göre Mourinho, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü’yü istiyor.

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Haberde, Orkun’un, Mourinho’nun transfer önceliklerinden biri olduğu bilgisine yer verilirken Fenerbahçe’nin dev bonservis bütçesi ayırdığı yazıldı.

ORKUN İÇİN 25 MİLYON İDDİASI

Fenerbahçe’nin, Orkun Kökçü transferi için Benfica’ya 25 milyon Euro ödeyeme hazır olduğu kaydedildi. Sarı lacivertlilerin miktarı ödemesi halinde, kulüp tarihinin en pahalı transferi gerçekleşecek.

BABASI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Fenerbahçeli idarecilerin, Orkun Kökçü’nün babası ile ilk teması kurduğu ve transfer için düğmeye basıldığı aktarıldı.