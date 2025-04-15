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Fenerbahçe Opet'te Miguel Mendez dönemi!

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#Fenerbahçe Opet#Miguel Mendez#Valerie Garnier
Fenerbahçe Opette Miguel Mendez dönemi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 15:31

Fenerbahçe Opet, şu anda İspanya Kadın Basketbol Milli Takımı'nı çalıştıran Miguel Mendez ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Fenerbahçe Opet'te Valerie Garnier'den boşalan başantrenör görevine Miguel Mendez getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı’nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır.

2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi Şampiyonluğu kazandı. Başarılı antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Miguel Mendez’e “Ailemize hoş geldin!” diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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#Fenerbahçe Opet#Miguel Mendez#Valerie Garnier

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