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Voleybol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet'te koronavirüs vakaları artıyor! 6 kişinin daha testi pozitif çıktı

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Fenerbahçe Opet'te koronavirüs vakaları artıyor! 6 kişinin daha testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüse yakalanan kişi sayısı 12'ye yükseldi. Sarı-lacivertli kulüp, 3 oyuncu ve 3 teknik personelin daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank ile karşılaşan Fenerbahçe Opet'te koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 3 sporcu ve 3 teknik personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Böylece Fenerbahçe Opet'te koronavirüse yakalanan sporcu ve teknik personelin sayısı toplam 12 oldu.

Fenerbahçe Opet'in açıklamasında, "Fenerbahçe Opet Takımımıza tedbir amacı ile yeniden yapılan PCR Testi sonucunda 3 sporcumuz ve 3 teknik personelimiz sonucu daha pozitif çıkmıştır. Toplamda 8 sporcumuzun ve 4 teknik personelimizin tedavi ve karantina süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi play-off finalinde VakıfBank'a karşı seride 2-0 geride bulunuyor.

Fenerbahçe Opette koronavirüs vakaları artıyor 6 kişinin daha testi pozitif çıktı

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