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GeriVoleybol Fenerbahçe Opet'te 5 voleybolcuyla yollar ayrıldı
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet'te 5 voleybolcuyla yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Opet'te 5 voleybolcuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Bahar Toksoy Guidetti, Brankica Mihajlovic, Bianka Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda Bahar Guidetti, Mihajlovic, Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollar ayrıldı. Sporcularımıza Fenerbahçe'mize yapmış oldukları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Opette 5 voleybolcuyla yollar ayrıldı

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