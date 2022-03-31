Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank avantajı kaptı

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Final'de karşılaşacak.
SALON: VakıfBank
HAKEMLER: Igor Porvaznik (Slovakya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)
VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Meryem, Buket, Tuğba)
FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Ana Cristina)
SETLER: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18
SÜRE: 108 dakika (26,26,29,27)