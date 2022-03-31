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Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank avantajı kaptı

#Voleybol#Fenerbahçe Opet#Vakıfbank
Fenerbahçe Opeti yenen VakıfBank avantajı kaptı

İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde VakıfBank, ilk maçta Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi.

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Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Final'de karşılaşacak.

SALON: VakıfBank

HAKEMLER: Igor Porvaznik (Slovakya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Meryem, Buket, Tuğba)

FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Ana Cristina)

SETLER: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18

SÜRE: 108 dakika (26,26,29,27)

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#Voleybol#Fenerbahçe Opet#Vakıfbank

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