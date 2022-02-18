Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Lüksemburgt'a bulunan CEV Genel Merkezinde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad, VakıfBank ise Polonya'nın Developres Rzeszow takımı ile eşleşti. 2022 CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final karşılaşmaları, 8-17 Mart 2022 tarihleri arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacak.



CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:



-Dinamo-Ak Bars Kazan-Dinamo Moskova



-Vero Volley Monza-A.Carraro Imoco Conegliano



-Developres Rzeszow-VakıfBank



-Lokomotiv Kaliningrad-Fenerbahçe Opet