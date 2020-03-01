Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA’nın maçları ertelendi!
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA’nın İtalyan takımlarıyla önümüzdeki hafta oynayacağı çeyrek final müsabakalarını koronavirüs tehdidi nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.
Spor Arena - Süleyman Arat | Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA’nın İtalyan takımlarıyla oynayacağı çeyrek final karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi sebebiyle erteledi.
Kulüplere gönderilen resmi yazıyla, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Savino Del Bene Scandicci – Eczacıbaşı VitrA ile 5 Mart Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe Opet – Igor Gorgonzola Novara karşılaşmalarının koronavirüs endişesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, İtalya’da koronavirüs vakalarının artması sebebiyle CEV'den maçların ertelenmesi yönünde talepte bulunmuştu.
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